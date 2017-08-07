Vali Kalkancı Suriyeli misafirleri dinledi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’la birlikte Adıyaman Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli sığınmacıları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çadırkenti gezerek Suriyelilerle bir araya gelen Vali Kalkancı, kamp içerisinde bulunan okul, kurs ve sosyal tesislerde incelemelerde bulundu.

Ziyarette etrafını saran Suriyeli çocuklara da yakın ilgi gösteren Vali Nurullah Naci Kalkancı, çocuklarla sohbet ederek herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.