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Vali Kaldırım’dan tren kazasında ölen makinistin ailesine taziye ziyareti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tren kazasında hayatını kaybeden Sergen Ayverdi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:47
Vali Kaldırım’dan tren kazasında ölen makinistin ailesine taziye ziyareti

Kaza, dün akşam saat 19.40 sıralarında Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü yolu üzeri Şelmut mevkiinde meydana gelmişti. Elazığ’dan Malatya’ya seyir halinde olan 53049 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, trende bulunan makinistler Sergen Ayverdi ve Mehmet Kirkin hayatını kaybetmişti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Niğde Üniversitesinde eğitimini tamamlamasının ardından 2 yıl önce makinist olarak atanan Elazığlı 24 yaşındaki Sergen Ayverdi’nin ailesine taziyede ziyaretinde bulundu.Taziyede Sergen Ayverdi’nin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Kaldırım, baba Seyfettin Ayverdi’ye bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Kur’an-ı Kerim okunup duaların edilmesinin ardından Vali Kaldırım taziye evinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:47
  1. Aydınlar
  2. Malatya
  3. Aydın
  4. Niğde
  5. Elazığ
  6. Baskil
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