Samsun Valisi aracından inip vatandaşın aracını itti

Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs ilçesini ziyaret etti. Vali Kaymak ve beraberindekiler, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Nebiyan Doğa ve İzci Kampı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



KARA SAPLANDIĞINI GÖRENCÜ MAKAM ARACINDAN İNDİ



Osman Kaymak, dönüş yolunda bir vatandaşın aracının kara saplanarak mahsur kaldığını fark edince makam aracından indi.

TAKDİR TOPLADI



Vali ve beraberindekiler yol güzergahında kara saplanan otomobili iterek kurtarılmasını sağladı. Vali'nin bu hareketi takdir topladı.