Vali Harun Sarıfakıoğulları cami açılışına katıldı

Köylüler tarafından yapımı yaklaşık iki yıl gibi bir sürede tamamlanan caminin açılışı Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İl Müftüsü Muhittin Oral ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, "Camilerimize ne kadar sahip çıkarsak, o mukaddes mekanlara sahip çıkarsak, o kadar ehli iman ehli ihsan olunacaktır" dedi. Vali Sarıfakıoğulları, “Bakın bizim insan olarak görevimiz garibe, hastaya, yaşlıya fakire, fukaraya yettiği kadar el uzatmamız gerekiyor. Eğer bir insan açsa açıktaysa sıkıntıya düşerse eğer birinci dereceden burada sorumlusu benim ve benim adıma çalışan arkadaşlardır. Eğer biz bunu bilmiyorsak öğrenemediysek bu konuda yetersiz kalıyorsak bir iletişim olmuyor ise burada bizim vebalimiz kadar sizin de vebalinizdir. Devletimiz bu konuda herkese yardım edecek. Allah’ıma binlerce şükürler olsun. Camimiz vatana millete ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı dua ile caminin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.