Vali Haktankaçmaz’dan abartılı egzoz ve silah uyarısı

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Öğretmenevinde kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Burada göreve geldiği 30 Mayıs 2016 tarihinden bu yana şehirdeki gelişmeleri anlatan Vali Haktankaçmaz, 15 Temmuz süreci ve sonrasında yaşananlara dair bilgiler verdi ve şehrin güvenliğine yönelik tedbirlerden bahsetti.

“973 kişi hakkında soruşturma açıldı”

Son 1 yıl içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik mücadeleye dair bilgi paylaşımında bulunan Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale’de 973 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 141 kişinin kamu görevinden uzaklaştırılarak açığa alındığını, 599 kişinin ihraç edildiğini, açığa alınan 97 kişinin ve hakkında ihraç işlemi uygulanan 12 kişinin görevine tekrar iade edildiğini belirtti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda da etkin bir mücadele yöntemi izlediklerini ifade eden Vali Haktankaçmaz, son 1 yıl içerisinde 89 uyuşturucu satıcısını yakaladıklarını, şehirde eroin satışına son verdiklerinin altını çizdi. Özellikle şehir güvenliğinde kamera sistemlerinin kent güvenlik sistemleri ile entegre hale getirmeye yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Vali Haktankaçmaz, ilerleyen süreçte 105 kamera ile 216 noktada hizmet vermek hedefinde olduklarını dile getirdi.

“Kırıkkale’ye yeni projeler”

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Ahiler Kalkınma Ajansında yer alan Kırıkkale’ye yönelik projelerden söz eden Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale’nin sunulan ve kabul edilen projelerle daha ilgi çekici hale geldiğine değindi. TANAP’a sadece Kırıkkale Valiliği tarafından hazırlanıp sunulmuş 13 projenin olduğunun altını çizen Vali Haktankaçmaz, Ahiler Kalkınmaz Ajansına da 2016 yılında Kırıkkaleli girişimciler tarafından hazırlanarak sunulan 41 projeden 27’sinin başarılı bulunduğunu belirtti. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalardan bahseden Vali Haktankaçmaz, her iki alanda alt yapı çalışmalarına yönelik gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmalarının sene sonuna kadar bitirileceğini dile getiren Vali Haktankaçmaz, yapılan çalışmalar sonrası bu alanda arsa tahsislerine başlayacaklarını belirtti.

“Ciddi bir mesele”

Özellikle yaz aylarında yoğunluk gösteren düğünlerde silah atılması ve abartılı egzoz konusunun ciddi bir mesele olduğunu dile getiren Vali Haktankaçmaz, “İlimiz bu açıdan ciddi bir yoğunluk gösteriyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum. Bu konuda biz ciddi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama vatandaşlarımız da bu konuda bilinçli olmalı. Siz düğünde kurşunu attınız diyelim o illaki bir yere düşecek Allah korusun bu sizin çocuğunuzda olabilir. Abartılı egzoz konusunda da durum aynı, eğer siz uyarmazsanız ya da bize ihbar etmezseniz, bunu tam manasıyla bitirmemiz zor. İhbar etmemek bir iyilik değildir, asıl ihbar etmezseniz kötülük yapmış olursunuz” dedi.

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, açıklamalarının devamında kültür, sanat, eğitim, sosyal yardım ve tarım alanında son bir senede yapılan çalışmalardan bahsetti.