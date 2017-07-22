Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vali Güzeloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalar hakkında bilgi aldı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi almak için bir toplantı düzenledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
Vali Güzeloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalar hakkında bilgi aldı

Sur ilçesi İçkale bölgesinde gerçekleştirilen ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlık yaptığı toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcıları Nezir Rüzgar ve Hakan Yıldırım, Proje Şube Müdürü Serhat Alpergin ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Seval Turgut katıldı.

Toplantıda Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Güzeloğlu yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:40
  1. Diyarbakır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!