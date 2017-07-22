Vali Güzeloğlu, Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmalar hakkında bilgi aldı

Sur ilçesi İçkale bölgesinde gerçekleştirilen ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlık yaptığı toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcıları Nezir Rüzgar ve Hakan Yıldırım, Proje Şube Müdürü Serhat Alpergin ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Seval Turgut katıldı.

Toplantıda Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Güzeloğlu yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.