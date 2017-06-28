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Vali Güvençer valilik personeliyle bayramlaştı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde Valilik personelini görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek bayramlaştı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
Vali Güvençer valilik personeliyle bayramlaştı

Manisa Valiliği diğer kurumlar gibi bayramlaşmayı bayram öncesi yapmak yerine bayram sonrası ilk mesai gününde yapmayı tercih etti. Sabah ilk olarak valilik birimlerini tek tek dolaşarak tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayan Vali Güvençer, bürolara yaptığı ziyarette personel ile bir süre sohbet ederek hatırlarını sordu. Oldukça samimi geçen bayramlaşmalarda Vali Güvençer, personele daha nice bayramlar temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik personeli de Vali Güvençer’e kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlamasından dolayı teşekkür etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
  1. Sabah
  2. Manisa
  3. Ramazan Bayramı
  4. Vali Güvenç
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