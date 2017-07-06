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Vali Erin’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Göreve başlaması nedeniyle gerçekleşen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile makamında bir araya geldi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
Vali Erin’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Özcan, Vali Erin’e yeni görevinde başarılar dilerken, Vali Erin de “Devletimizin bize tevdi ettiği bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz, Allah bizi devletimize ve milletimize karşı mahcup etmesin” diyerek Milletvekili Özcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Askerdeki gazinin oğlu ve ailesi

Çalışmak için gittiği İstanbul’da bir lokantada çalışırken 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla herkes gibi meydanlara koşan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde hain FETÖ kurşunlarıyla vurularak gazi olan Cuma Zor’un Annesi Süreyya Hanım, amcası Müslüm Zor ve asker üniforması giyen küçük kardeşi de Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Gazi Cuma Zor’un askerde olduğunu belirten aile, Vali Erin’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretler gün boyu sürdü

Tebrik ziyaretlerini kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gün içinde Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüyzüz ve Mardin Baro Başkanı Av. Çelebi Araz’ı, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan’ı, Şanlıurfa Akil Gençler Platformu üyelerini, Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Müslüm Saraçoğlu ve oda yönetim kurulu üyelerini, Yaşama Dokunanlar Platformu Başkanı Murat Çuhadaroğlu ve platform üyelerini, Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Abdullah Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:29
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