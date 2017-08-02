Vali Erin’den esnafın sorunlarını dinliyor

Göreve başladığı gün yaptığı açıklamada “her zaman halkımızla iç içe olacağız” sözü doğrultusunda mesaisinin büyük bölümünü vatandaşlarla iç içe olarak geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün akşam da Şanlıurfa çarşılarında vatandaşlarla buluştu. Haşimiye meydanından başladığı esnaf gezisine, Kunduracı pazarı caddesi, Karameydanı, Divanyolu, Sarayönü caddesi, Asfalt caddesi ile devam eden Vali Erin, Samsat kapı meydanındaki işçi kahvehanesinde oturup çay içerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların yakındığı konular hakkında ilgili yerlere anında talimat veren Vali Erin’i yolda gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.