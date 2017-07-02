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Vali Elban ziyaretlere başladı

Valiler Kararnamesi ile Ağrı’ya atanan Vali Süleyman Eban, İl Jandarma Komutanlı ve İl Emniyet Müdürülüğüne ziyaretlerde bulundu.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:06
Vali Elban ziyaretlere başladı

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Elban’ı burada İl JandarmaKomutanı Albay Coşkun Sel karşıladı. Tören mangasını selamlayan Elban,şeref defterini imzaladıktan sonra Sel’in makam odasına geçerek yetkililerden bilgiler aldı.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Süleyman Elban, burada İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Elban, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:06
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ağrı
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