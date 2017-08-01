Vali Elban, muhtarları makamında ağırladı

Kabulde muhtarlarla uzun süre sohbet eden Vali Elban, muhtarların köyleri ile ilgili sorun ve beklentilerini dinledi. Muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüklerini belirten Vali Elban, "Yaşadıkları yerin sorununu en iyi bilen muhtarlarımız ile iletişim halinde olmak önemlidir. O yüzden makamımız her zaman size açıktır. Ayrıca köy ziyaretlerimizde sizleri ve vatandaşlarımızı bizzat ziyaret edeceğiz. Sorun ve beklentilerinizi imkânlar dâhilinde çözeceğiz" dedi.

Köylerin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için el birliğiyle çalışacaklarını kaydeden Vali Elban, "Devletimiz her alanda önemli hizmetler ve yatırımlar yapmıştır. İlimizde, köylerimizde bundan faydalanmaktadır. İnşallah bu hizmetleri daha da ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba göstereceğiz. Bizim amacımız vatandaşımızın memnuniyetini en iyi noktaya taşımaktır" diye konuştu.