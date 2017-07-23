Vali Demirtaş’ın Saimbeyli ve Feke gezisi

Vali Demirtaş, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

İlk olarak Saimbeyli Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Seda Başoğlu’ndan, ilçenin genel durumu ile vatandaşlara yönelik kamu hizmetleri hakkında brifing aldı.

Tufanbeyli Kaymakamı Adem Başoğlu, Saimbeyli İlçe Belediye Başkanı Salih Göçe, kamu kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu ziyaret sırasında, verdiği bilgiler ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerden dolayı Kaymakamı Seda Başoğlu’na teşekkür eden Vali Demirtaş, tarım ve hayvancılıkla öne çıkan Saimbeyli ilçesinin gelişip, kalkınması noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Demirtaş, Saimbeyli Kaymakamlığı’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, atıl durumda bulunan eski sağlık ocağı binasının Adana Valiliği’nce bakım ve onarımı yapılarak Saimbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen yeni hizmet binası ile yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmasının ardından hizmete giren Saimbeyli Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Demirtaş, burada görev yapan emniyet mensuplarından, ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerine, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerçekleştirdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, daha sonra 7 bin metrekarelik arsa üzerinde bin 145 metrekare oturum alanına sahip olan ve 6 milyon 500 bin TL’ye mal olan Saimbeyli Entegre Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Alper Acil’in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında yetkililerden, hastanenin genel durumu ve verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu ve acil şifalar diledi.

Muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, ilçe gezileri kapsamında Saimbeyli’de gerçekleştirdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Saimbeyli Entegre Devlet Hastanesi’ndeki incelemelerinin ardından, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda, tüm katılımcıların dile getirdikleri talepleri, sıkıntıları ve beklentileri dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, iletilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Amaçlarının, kentin ilçeleriyle birlikte kalkınması ve eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede tespit edilen sıkıntıların giderilmesi olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, devletin ve hükümetin destekleriyle, Adana’nın ilçelerinin kamu yatırımlarıyla buluşmasına, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesine, vatandaşların daha rahat, huzurlu ve refah içinde yaşamalarına büyük önem verdikleri ifade etti.

Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşların dile getirdikleri hususların titizlikle takip edileceğini belirten Vali Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşa hizmet noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

Vali Mahmut Demirtaş, muhtarlar ve vatandaşlar toplantısının ardından ilçedeki esnafı da gezerek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, iş yeri sahipleri ile bir süre sohbet etti.

Feke’de incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, ilçe gezileri kapsamında gerçekleştirdiği temas, inceleme ve ziyaretlerini Saimbeyli’nin ardından Feke ilçesinde sürdürdü.

Feke’de ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Vekili Hasan Kurt’tan, ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetleri ile vatandaşlara sağlanan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, ilçelerde yaşayan vatandaşların eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, güvenliğe geniş bir alanda günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasında, kamu hizmetlerinin en iyi ve kaliteli şekilde verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Sel, kamu kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Demirtaş, Feke Kaymakam Vekili Hasan Kurt ve tüm kamu ve yerel yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Feke’de gerçekleştirdiği kaymakamlık ziyaretinin ardından, İlçe Emniyet Amirliği ve eski askerlik binası ile yapımı devam eden 200 yataklı yurt binasında incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Feke İlçe Emniyet Amirliği binasında, görev yapan emniyet mensuplarının hal ve hatırlarını sordu ve görevlerinde başarılar diledi.

Demirtaş daha sonra, mevcut ilçe emniyet müdürlüğü binasının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle, Feke İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere kaymakamlıkca tahsis talebinde bulunulan ve kullanılmayan eski askerlik binasında incelemelerde bulundu.

Bu konudaki çalışmalar ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki yazışmaların, hızlandırılması talimatı veren Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra yapımı tamamlanma aşamasına gelen 200 yataklı öğrenci yurdu binasını inceledi.

Vali Mahmut Demirtaş, ilçede öğrenim gören çocukların önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ve büyük oranda tamamlanan yurt binası inşaatının, yeni eğitim ve öğretim sezonunda hizmete girmesi için müteahhit firma yetkililerinden gerekli özen ve hassasiyeti göstermelerini istedi.

Feke’de esnafı da ziyaret etti

Vali Mahmut Demirtaş, Feke ilçesinde kaymakamlığı ziyaretinin ardından, görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, muhtarlar ve ilçe sakinlerincedile getirilen çeşitli konulardaki talepleri dikkatle dinleyen Vali Demirtaş, eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Feke Kaymakam Vekili Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ahmet Sel ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Demirtaş, Adana’nın merkezi ile ilçelerde gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş buluşmalarındaki amacın, sorunları bizzat muhtarlar ve vatandaşlardan dinlemek, eksiklikleri yerinde görmek ve çözüm yolları üretmek olduğunu belirtti.

Bu toplantıları, sıklıkla ve kararlıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Vali Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşların talep ve beklentilerine yanıt vermek amaç ve hedefinde ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Feke ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımıyla gerçekleşen muhtar ve vatandaş buluşması, katılımcıların sorunlarına gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür mesajlarıyla son buldu.

Daha sonra Feke Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, esnafın sorunlarını dinleyip, bir süre sohbet ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.