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Vali Demirtaş, yapımı süren sağlık kuruluşlarını inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı devam eden sağlık kurumlarının şartnamelerde öngörülen sürelerde bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:11
Vali Demirtaş, yapımı süren sağlık kuruluşlarını inceledi

Vali Demirtaş, yapımlarına devam edilen 200 yataklı Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Ek Binası ve Seyhan Halk Sağlığı Merkezi ile 50 ünite ve 5 yatak kapasiteli Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezileri sırasında hazır bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ile müteahhit firma yetkililerinden, inşaatların geldiği aşama hakkında bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, söz konusu sağlık kurumlarının şartnamelerde öngörülen sürelerde bitirilmesi için gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan Adana Şehir Hastanesi başta olmak üzere, devletin ve hükümetin destekleriyle yapımına devam edilen sağlık kuruluşlarının hizmete girmesiyle, Adana’daki sağlık hizmetlerinin çok önemli bir ivme kazanacağına dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:11
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  2. Mahmut Demirtaş
  3. Seyhan
  4. Yüreğir
  5. Ahmet Özer
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