Vali Coşkun’dan şehit ailesine ziyaret

Şehidi babası Osman Atacan ve annesi Elif Atacan ile merkeze bağlı Nohuttepe Köyündeki evlerinde bir süre görüşen Vali Coşkun, şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Tüm şehitler ailelerinin birer emanet olduğunu ifade eden Vali Coşkun, “Ne zaman bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa her zaman kapım, gönlüm size açıktır. Siz bize emanetsiniz” dedi.

Ziyaret sırasında şehit Atacan için Kur’an-ı Kerim okundu. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda şehit yakını çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehidin ailesi ve yakınları, Vali Coşkun ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.