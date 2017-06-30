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Vali Çınar yeni görevine başladı

Zonguldak Valiliğine atanan Ahmet Çınar yeni görevine başladı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:00
Vali Çınar yeni görevine başladı

Valiler kararnamesi ile Bitlis Valiliğinden Zonguldak Valiliğine atanan Ahmet Çınar Zonguldak’a geldi. Zonguldak Valilik binası önünde törenle karşılanan Vali Ahmet Çınar kendisini karşılayan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turhanlı, Vali yardımcıları, Kaymakamlar ve daire müdürleri ile tokalaştı.

Daha sonra makamına geçen Vali Ahmet Çınar,kendisini karşılayan protokolü makamında kabul etti. Şehir ataması hakkında açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak’a geldiği için mutlu olduğu ifade etti. Kendisinin artık herkesten çok Zonguldaklı olduğunu belirten Vali Çınar, “Atamam Zonguldak’a ve şehrimize hayırlı olsun. Ben şuan itibariyle Zonguldaklı oldum. Ben çalıştığım her yerde şunu söylerim herkesten çok ben o şehirliyim. Burada da ben herkesten çok Zonguldaklıyım çünkü bir dağda bir köyde herhangi bir mesele olur Zonguldaklı hemşehrilerimiz gece uyurlarken onunla biz meşgul olur onun kaygısını biz biliriz. Dolayısıyla işimiz gereği insanların kendi en yakınlarına dahi açamadıkları konuları bize getirdikleri bildiğimiz için o şehrin her konusuyla alakalı olduğumuz için en çok ben Zonguldaklıyım. Bu bir hissetme işidir. Çalıştığımız yerlerde edindiğimiz tecrübelerden kaynaklı söylüyorum. Tabi kimse mükemmel değildir. Bende mükemmel değilim ama önemli olan iyi niyet ve samimi gayret çabadır. Burada açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Zonguldak için çok iyi niyetlerimiz var ve samimi gayretlerimizde olacak. Bunu yaparken tek başına bir insan tek başına bir iş yapamaz. Bu işin tabiatı burada şehrin yöneticisi olarak bize düşen profesyonel olarak yapmamız gereken yönetim şekli bu şehrin bütün çalışanları, ilgilileri kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, halkımız ve her kesimden bu şehre katkı sağlayacak olan herkesi alan ve konusuna göre organize edebilmek ve takım oluşturabilmek. Birlikte çalışacağız, birlikte bu şehre güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Bu şehir için bu zamana kadar katkı sağlayan şehre bir taş koyan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum.Bu çalışmaların üzerine taş koymak için başlatılan ve yarım kalan projeler var ise hiçbir komplekse girmeden başlatılmış şehir için faydalı projeleri kendi projemizmiş gibi sahip çıkarak devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:00
  1. Zonguldak
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  3. Bitlis
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