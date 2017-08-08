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Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını inceledi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Bulgaristan karayolu kenarında bulunan ve Osmanlı Devleti tarafından 1877 yılında savunma amaçlı yapılan Seyfioğlu Tabyalarında incelemelerde bulundu.

08 Ağustos 2017 Salı 21:57
Vali Çiftçi Seyfioğlu Tabyalarını inceledi

Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Kırklareli kent merkezine 3 kilometre mesafede, Dereköy sınır kapısı yolu üzerindeki tarihi Seyfioğlu Tabyasını gezdi. Osmanlı-Rus savaşından önce 1877 yılında (Hicri 1293) savunma amaçlı yapılan tabyalarda incelemelerde bulunan Vali Orhan Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan’dan tarihi yapı hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:57
  1. Bulgaristan
  2. Kırklareli
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