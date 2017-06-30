Vali Çelik’in veda mesajı

Vali Çelik, yayımladığı mesajında, Türkiye’nin en önemli bilim, kültür, sanat ve öğrenci şehri olan Eskişehir’de görev yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “30 Mayıs 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanıp, 20 Haziran 2016 tarihinde başladığım Eskişehir Valiliği görevimden, Merkez Valiliği’ne atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Türkiye’nin en önemli bilim, kültür, sanat ve öğrenci şehri olan Eskişehir’de görev yapmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum” diye belirtti.

“Siz değerli hemşerilerimize hizmet etmekten büyük bir onur duydum”

Vali Çelik mesajının devamında ise, şu ifadeleri kullandı:

"“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve saygıdeğer Eskişehir halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin şiarı sayarak hizmet götürme arzu ve isteğiyle çalıştık. Mesai arkadaşlarımla Eskişehir’in gelişmesi, kalkınması ve her bir ferdinin güven içerisinde yaşamasını sağlamak ve şehrimizi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için, büyük bir gayret ve samimiyetle çalıştık. Bu güzide şehirde siz değerli hemşerilerimize hizmet etmekten büyük bir onur duydum. İç Anadolu’nun incisi, huzur şehri Eskişehir; tarih ve kültürel dokusu; sanata, kültüre, spora değer veren; çağdaş, modern, çalışkan, hoşgörülü, sevecen, sıcakkanlı insanlarıyla benim yaşamımda unutulmayacak bir yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Eskişehir’de bulunduğum süre içerisinde çalışmalarımda bana yardımcı olan tüm mesai arkadaşlarıma, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, milletvekillerimize, askerî erkana, vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, kıymetli yargı mensuplarımıza, yerel yönetimlerimize, üniversitemizin kıymetli mensuplarına, il müdürlüklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, ulusal ve yerel basın mensuplarımıza ve tüm Eskişehirli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Eskişehirli hemşerilerime veda ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”