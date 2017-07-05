Vali Çeber, Yenice ilçesini ziyaret etti

Yenice Kaymakamlığı önünde Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İl Genel Meclis üyeleri Ergün Özgün ve Mehmet Ören, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve ilçe müdürleri tarafından karşılanan Vali Çeber daha sonra Kaymakam Demirel’den ilçe hakkında bilgilendirme aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Yenice İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Vali Çeber, ilçenin asayiş ve personel durumu hakkında bilgiler aldı.

Yenice ziyaretine Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı makamında ziyaret ederek devam eden Vali Çeber, Başkan Çaylı’dan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Yenice Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Vali Çeber İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Özkan’dan hastanenin hekim, personel ve genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Yenice ziyaretinin son bölümünde Vali Çeber, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından önceki toplantılarda dile getirilen şikâyet ve taleplerin durumu hakkında bilgiler verilmesinin ardından toplantı yeni talep ve isteklerin dile getirilmesi ile sona erdi.