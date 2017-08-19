Vali Çeber, statta incelemelerde bulundu

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde İl Müdürleri, personel, antrenörler ve sporcuların katılımları ile gerçekleşen ziyarette Vali Çeber, Çetin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çetin, kurumun görev alanına giren personel durumu, sporcu sayıları, milli sporcular, uluslar arası ve ulusal müsabakalar, kulüpler, okul sporları, gençlik merkezi, tesisler ve yatırıma alınan projeler hakkında vatandaşlara yönelik verilen hizmetlerle ilgili Çeber’e brifing verdi.

Daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunu gezen Vali Çeber stad hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Çeber, İl Müdürü Abdulkadir Çetin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.