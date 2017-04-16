Vali Çataklı oyunu kullandı

Kilis Valisiİsmail Çataklı, oyunu Yunus Emre İlkokulunda kullandı. Vali İsmail Çataklı eşi Sebahat Çataklı ile birlikte sandığa gitti.

Vali Çataklı oyunu kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:33

Vali Çataklı, “Demokratik olgunluğu özümsemiş, huzurun, güvenliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu Kilisimiz kendine yakışan bir ortamda halk oylaması geçirmektedir” dedi.

Vali Çataklı, vatandaşların demokratik anlayışla, kanunlar çerçevesinde her türlü baskıdan uzak, huzur ve güven ortamında oy kullanabilmeleri için bütün tedbirin alındığını söyledi.

Bugün yapılan anayasa halk oylamasında Kilis’te 334 sandıkta 81 bin 578 seçmenin oy kullanacağını belirten Çataklı, seçim güvenliğinin sağlanması için 927 güvenlik personelin görev yaptığını sözlerine ekledi.

Vali Çataklı, okuldaki diğer sandık başındaki görevlilere de kolaylıklar dileyerek, Yunus Emre İlkokulundan ayrıldı.

 
EtiketlerÇatakKilisYunus EmreÇat
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?