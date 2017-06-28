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Vali Çakacak’tan Toros Üniversitesi’ne veda ziyareti

Valiler kararnamesi ile Eskişehir’e atanan Vali Özdemir Çakacak, veda ziyaretleri kapsamında Toros Üniversitesi’ni ziyaret etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:32
Vali Çakacak’tan Toros Üniversitesi’ne veda ziyareti

Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşen veda ziyaretine, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir ve Genel Sekreter Reşit Aşkın katıldı. Ziyarette konuşan Ali Özveren, görev süresi boyunca Mersin’e verdiği hizmetler için Çakacak’a teşekkür ederek, “Mersin’in suyunu içen mutlaka bir gün buraya geri döner derler, umarız sizinle ilerleyen yıllarda Mersin’de yeniden karşılaşırız” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Mersin Valisi olarak görev yaptığını belirten Vali Çakacak ise Mersin’i ileriye götürme adına tüm kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi. Bu tayinin bir nöbet değişimi olduğunu belirten Çakacak, “Amacımız aldığımız hizmet bayrağını daha yukarıya taşımaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:32
  1. Bahçelievler
  2. Eskişehir
  3. Mersin
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