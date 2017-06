Vali Çakacak’tan Başkan Can’a veda ziyareti

Tarsus Belediyesi tesislerinde törenle karşılanan Vali Çakacak, Tarsus’ta güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Çakacak, “Mersin Valisi olarak şu an hizmet ediyoruz. Son çıkan Valiler kararnamesiyle Eskişehir Valiliğine atandık. Valiliğimizin koordinatörlüğünde birlikte çalıştık, yerel yönetimlerimiz, kamu kuruluşlarımız, odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla güzel bir çalışma içerisindeydik. Tarsus’ta yeni projelerimiz vardı birlikte, İnşallah bizden sonra bayrağı devralacak valimizle birlikte aynı şekilde çalışmalar devam edecektir. Ben sizlerden hem görevli olarak Belediye Başkanlığınızdan hem de vatandaş olarak Tarsuslulardan Mersinlilerden büyük yakınlık gördüm. Hep beraber olduk. Dolayısı ile güzel duygularla ayrılıyoruz. Bundan sonra gittiğimiz yerde Eskişehir’de hizmet bayrağını devralacağız. Oradan ülkemize, milletimize hizmet etmenin çabası içerisinde olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şevket Can, hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Can, “Sayın valim öncelikle bizleri ziyarete geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizleri onurlandırdınız. Daha önce de göreve geldiğimizde bizleri ziyaret etmiştiniz. Mersin’de 3 yıl sizin önderliğinizde birlikte güzel çalışmalar yaptık. Tarsus’tan Anamur’a kadar bütün projelerle ilgili istihdamla ilgili her zaman desteğinizi gördük. Bu desteğinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bir Tarsuslu olarak Eskişehir’etayininizin çıkmasına üzüldüm, çünkügerçekten sizlerle yapacağımız çok işler vardı. Ayrıca üzülmemin yanında sevindiğim bir konu daha oldu en azından Eskişehir’de de kapımız oldu sayenizde. Berdan Projesiyle ilgili birinci etap çalışmasına başlamıştık sayın Valim bunu da Eskişehir’deki Porsuk Çayını örnek alıyorduk. Gidip bizzat ziyaret ettiğimden dolayı Tarsus’ta bunu nasıl uygulayabiliriz düşüncesiyle yaşıyordum. İnşallah yeni yerinizde de bir Mersinli olarak, Mersin Valiliği yaptığınızdan dolayı sizi bir Mersinli olarak görüyoruz.. Hemşehrimiz olarak yeni görevinizde başarılar diliyorum. ” şeklinde konuştu.

Başkan Can, Vali Çakacak’agünün anısına ahşap işlemeli Kleopatra Kapısı ile Kutalmışoğlu Süleyman Şah maketini hediye etti.