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Vali Çakacak Mersin’e veda etti

Son kararname ile Eskişehir’e atanan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, eşiKevser Çakacak ile birlikte kente veda etti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:26
Vali Çakacak Mersin’e veda etti

Sahil Valilik Hizmet Binasındaki uğurlama töreninde konuşan Vali Çakacak, görev yaptığı 3 yıllıkzaman diliminde Mersinlilere hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, Mersin’den ayrılıyorolmanın hüznünü yaşarken, Eskişehir Valiliğine atanmasının ise yeni bir başlangıç olduğunusöyledi.

Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde kentin daha da gelişerek kalkınması için ilin tümdinamikleriyle el birliği, gönül birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Vali Çakacak, “Görevsüremiz boyunca Mersin’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini vermeye çalıştık. Bunedenle Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Eskişehir’e atanmış olmalarının bir nöbet değişimi olduğunu belirten Vali Özdemir Çakacak,ülkeye ve millete hizmet nöbetine Eskişehir ilinde devam edeceğini dile getirerek, “Mersin’dengörev icabı ayrılıyor olabiliriz, ancak Mersinliler ile kurduğumuz gönül bağını bir ömüryüreğimizde hissedeceğiz. Artık Eskişehir’de de bir kapınızın olduğunu belirtiyor, bizden yana birhakkımız varsa helal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Veda konuşması sonrasında valilik önünde bir araya gelenlerle tek tek vedalaşan Çakacak veeşi Kevser Çakacak, vatandaşların gözyaşları ve yoğun sevgi gösterileri eşliğinde yeni görevyerleri Eskişehir’e gitmek üzere Mersin’den ayrıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:26
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