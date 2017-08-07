Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler’i ziyaret etti

Çifteler ve Mahmudiye ilçelerine giden Vali Özdemir Çakacak, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek, istek ve temennileri dinledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:24
Vali Çakacak, Mahmudiye ve Çifteler’i ziyaret etti

İlk olarak Mahmudiye ilçesini ziyaret eden Vali Çakacak, bir kahvehanede oturan vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, taleplerin en yakın sürede yerine getirileceğini söyledi. İlçenin genel durumu hakkında Kaymakam Gökhan Dolaş’tan bilgi alan Vali Çakacak, daha sonra Mahmudiye’den ayrıldı. Mahmudiye ilçesindeki temaslarının ardından Çifteler ilçesine geçen Vali Çakacak, ilçenin sosyal, idari, eğitim-öğretim, ekonomik, kültür varlıkları ve turizm durumu hakkında Kaymakam Akın Ağca’dan ve Belediye Başkanı Metin Özen’den bilgi aldı. Türkiye’nin üçüncü büyük nehri olan Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı’nda incelemelerde bulunan Vali Çakacak, bölgenin doğal güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemedi. Sakaryabaşı su kaynağının ilçenin turizm alanında tanınmasına katkı sağladığını dile getiren Vali Çakacak, her alanda hızla gelişen Çifteler ilçesinin daha çok tanınmasını sağlamak için valilik olarak ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Öte yandan ilçe ziyaretlerinden sonra Eskişehir’e dönen Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte şehrin giriş noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Görevi başındaki polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Vali Çakacak, daha sonra oradan ayrıldı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:24
  1. Türkiye
  2. Eskişehir
  3. Sakarya
  4. Mahmudiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    2. Türkiye ve Katar'dan gövde gösterisi!
    3. Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2..
    4. Van’da elektrik kesintisi sorunu
    5. Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu..
    6. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu..
    7. Turgutreis Lions Kulübünden Başkan..
    8. Kayseri’deki fabrika yangınının çıkış..
    9. Kırşehir’de ‘Gençler Abdal Sazı’..
    10. Gernot Erler: Kırım konusu, Donbas..
    11. Vali Aktaş kanaat önderleriyle bir..
    12. Ortaca’da orman yangını
    13. Kelkit Çayı’nda rafting heyecanı
    14. Vali Kalkancı Suriyeli misafirleri..
    15. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun..
    16. BUSKİ Keles’te yatırımlarına devam..
    17. Bitlis’te satranç turnuvası
    18. Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin..
    19. Manisalı judocu Şili’de Türkiye’yi..
    20. Bigadiç’te geleneksel köy hayrı
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!