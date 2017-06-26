Vali Çakacak, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Bayramlaşma ziyaretleri sırasında Vali Çakacak’a, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.

İlk olarak Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Çakacak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan tarafından karşılanmasının ardından askeri personel, er ve erbaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Çakacak, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının iyice pekiştiği müstesna günlerden biri olduğunu kaydederek, "Bayram karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve hoşgörü demektir. Bayramın manevi iklimiyle en üst seviyelerde yaşadığımız bu güzel hasletlerin sadece bayramlarda değil, Milletçe bütün bir yıl içerisinde yaşamamızı diliyor, daha nice bayramlara sevdiklerinizle ve ailelerinizle birlikte ulaşmanızı temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’ndan ayrıldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı’na gelen Vali Çakacak, komutanlık önünde İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, askeri personel, erbaş ve erler tarafından karşılandı. Askeri personel, er ve erbaşlarla bir bir bayramlaştıktan sonra konuşan Çakacak, "Milletçe bir Ramazan Bayramına daha huzurla erişmiş bulunuyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin, yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarda yaşadığımız bu güzellikleri aileleriniz ve sevdiklerinizle bir ömür boyu yaşamanız en büyük dileğimdir. Ramazan Bayramının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ardından emniyet personeli ile Polisevi’nde bayramlaşan Çakacak, bayramların insanlar arasındaki diyaloğun daha da geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bayramlarda büyükler ziyaret edilir, elleri öpülür hayır duaları alınır, çocuklar sevindirilir. Aslolan bu güzel hasletleri sadece bayramlarda değil yıl boyunca yaşayarak, bu güzelliklerin hayatımızın her alanına yayılmasını sağlamaktır. Bayramlarda birbirimize gösterdiğimiz sevgi, saygı ve hoşgörüyü yılın diğer zamanlarında da gösterebilirsek, toplumsal barışa en büyük katkıyı o zaman yapmış oluruz. Hepinize ailelerinizle ve sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyor Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum”dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde Emniyet Teşkilatı’na vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Özdemir Çakacak’a şükranlarını sunarak, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.