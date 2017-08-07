Vali Aktaş kanaat önderleriyle bir araya geldi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, kanaat önderlerinin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı. Kanaat önderlerine hitaben konuşan Aktaş, “Bizler bu şehrin yöneticileri olarak, durumu ve yerinde kararlar alıp, şehrimizin ve hemşerilerimizin hayrına bir şeyler yapmamız için sizlerle istişare halinde olmamız gerekir. Sizler bu şehrin kanaat önderleri olarak, bu şehirde olan biteni en yakinen bilen, şehrin sorunları, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını bilen insanlarsınız. Sizler bizi bu noktada ne kadar doğru ve objektif olarak bilgilendirirseniz, bizlerde sizin bize aktardıklarınızı aynı ciddiyetle, samimiyetle değerlendirip ele alırsak, hiç şüphesiz doğru işler yaparız. Hemşerilerimiz için de insanlarımız içinde doğru işler yaparız. İnşallah önceki yıllarda veya aylarda olduğu gibi bundan sonrada istişare içinde oluruz. Samimiyetle düşüncülerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarız. Bu heyetle birlikte istişare ederiz. Bu şehir için en doğru olanları yaparız” dedi.

“Büyük tahribatlar oldu”

40 gün önce göreve başladığını belirten Vali Aktaş, fırsat buldukça şehri tanımak için askeri üs bölgelerine gittiğini, çarşıda, pazarda, esnaflarla bir araya geldiğini aktardı. Şırnak’ın 30-35 yıldır terörle mücadele eden bir şehir olduğunu altını çizen Vali Aktaş, “Tabi Şırnak şehrimiz çok büyük sıkıntılar yaşamış bir şehrimiz. Yaklaşık 30-35 senedir terörle mücadele eden bir şehir. Maalesef terörle anılan bir şehir. Ama inşallah bildiğiniz gibi operasyonlarımız doğru düzgün devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde çok çok büyük mesafeler kat ettik tabi ki sizlerin desteği ile. Allah’ın izniyle bu kırsaldaki terörle mücadele de çok kısa zamanda daha iyi ortamlara gelir ve çok daha huzurlu bir şehir oluruz. Allah’ın izniyle yakın bir zamanda hep birlikte güzelce açılırız. Bunun yanında tabi hem alt yapı, üst yapı yönüyle şehrimiz büyük alanda sahip olur. Şırnak merkezli ağırlıklı olmak üzere Cizre’de, Silopi’de, İdil’de bu hendek ve çukur siyaseti döneminde büyük için tahribatlar oldu. Onların giderilmesi içinde o tahribatların bir an önce giderilerek, bizim hem altyapısı ile hem üst yapısı ile ayağa kalkması içinde büyük bir gayret var. Hükümetimiz bu noktada tabiri caizse kesenin ağzını açmış durumda. Çok büyük kaynaklar bu bölgeye aktarılıyor. Allah’ın izniyle bu yatırımlar bir an önce sonuçlanır ve imar yönüyle de çok daha örnek, çok modern bir şehir haline gelir. Gördüğüm kadarıyla alt yapıda birçoğunu hal etmişiz. İçme suyudur, kanalizasyonudur, elektriktir, telefondur yani alt yapı ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. Altyapı ile ilgili iş ve işlemler tamamlanma aşamasına geldi. 1-2 aya bitecek. Yine yol ve asfaltlarla ilgilide ciddi gayretler var. İnşallah şehrimizin ve ilçelerimizin asfaltları kışa varmadan bitecek. Yine TOKİ’nin yaptığı konutlarla ilgilide çok hummalı bir çalışma var. Kısmen tamamlanıp teslim edilenler var ama birçoğu da inşaat aşamasında. Azami bir sene içerisinde onlarda bitecek” diye konuştu.

“Birbirimize ve devletimize sahip çıkmamız lazım”

Vatandaşların birbirine ve devletine sahip çıkması gerektiğini belirten Vali Aktaş, şunları kaydetti:

“Bizim birbirimizi iyi anlamamız lazım. Bizim hem birbirimize sahip çıkmamız lazım hem de devletimize sahip çıkmamız lazım. Kardeşliğimize sahip çıkmamız lazım. Maalesef çok karanlık dönemler geçirdik. Çok acılar yaşadık. Bu dönemde insanlarımızın bir kısmı bilerek bilmeyerek yanlış yerlerde durdular. Yanlış yerlerde fotoğraf verdiler. Tabi yanlışında ısrar edenler için devlet gereğini yapıyor yapmaya da devam edecek. Devletin güvenlik güçleri, yargısı illaki yanlışta ısrar edenlere gereğini yapacaktır. Ama bir şekilde bu yanlışını görüp, bir şekilde samimiyetle, iyi niyetle bulunduğu yerden bu tarafa gelmek isteyen, doğru yerde durmak isteyen vatandaşlarımıza biz yardımcı olalım. Ben bu şehrin valisi olarak bu noktada bir inisiyatif kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü devlet millet bu kadar fedakarlık yapıyor. Bu milletin evlatları gelip burada şehit düşüyorlar. Bu milletin evlatları gelip burada gazi oluyorlar. Yaralanıyorlar. Yine sizin evlatlarınız, çocuklarınız bu bölgenin insanları gerek korucu olarak, gerekse sivil olarak bir bedel ödüyor. Huzurumuz güvenliğimiz için. Yine bu yakılan yıkılan şehirler yine bu milletin paraları ile inşa ediliyor, ayağa kaldırılıyor. Büyük bir fedakarlık yapıyoruz. Devlet olarak millet olarak. Ama bütün bunların yanında herkes kendi mensubunu korursa bu olmaz. Herkes durduğu yerde durmaya devam ederse bu olmaz. Bizim iyi niyetle gidip bu insanlarımıza, komşularımıza, çocuğumuza bu doğruları anlatmamız lazım. Böyle bir inisiyatif kullanmamız lazım. Bu insanlara bunları anlatacağız. Anlayanlara, yanlışından dönenlere sonuna kadar kapımızı açacağız. Ama yanlışında ısrar edenlere de gereğini yapacağız. El birliği ile, bir mücadele etmemiz, gayret etmemiz, bir inisiyatif kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu boyutu ile inşallah bütün Türkiye’ye sunabileceğimiz bir Şırnak örneği ortaya koyacağımıza ben inanıyorum.”