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Vali Ahmet Çınar Devrek’te

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Devrek’e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
Vali Ahmet Çınar Devrek’te

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Devrek’e gelerek çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. İlk olarak Devrek Kaymakamlığını ziyaret eden Çınar, burada Kaymakam Yakup Güney’den ilçenin genel ve coğrafi konuları hakkında brifing aldı. Daha sonra Devrek Belediye Başkanını ziyaret eden Ahmet Çınar burada da Belediye Başkanı Mustafa Semerci’den belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alırken, programdan sonra Semerci tarafından Çınar’a ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.

Atatürk Kültür Merkezindeki programa katılan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar mahalle ve köy muhtarları ile yine ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Çınar davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, ”Arkadaşlar öncelikle bizler Zonguldak için görev almış ve görevlendirilmiş kişileriz buna bende dahilim. Bizlerin amacı vatandaşa en iyi hizmeti vermektir, bizim vazifemiz budur. Bunun aksini kimse düşünmesin. Bu ülke; zamanında çok karanlık dönemlerden geçti ama o eski zihniyet artık bitti. Devletin anlayışında çok büyük değişiklikler oldu. Bunun neticesinde de bir anlayış değişikliği oluştu. Eski devlet anlayışı artık bitti. Kanserli devlet anlayışı artık bitti. Bu ülkeyi ele geçirmek için bir çok devlet birlikte harekete geçtiler ama başarılı olamadılar. Geçen yıl bir dönem geçirdik ki akıllara zarar. FETÖ denen terör örgütü bunların hepsinden çok daha tehlikeliydi. Bizi can evimizden vurmaya çalıştı ve devletimizi yıkmaya çalıştı. Ancak güçlü devletimiz sayesinde buna muvaffak olamadılar ve bundan sonra da hiçbir güç bu devleti yıkmaya asla cesaret edemeyecekler. Benim sizlerden isteğim vatandaşların işlerini zorlaştırmayın, kendinizi vatandaştan asla üstün görmeyin bunları sağladığımızda inanın hiçbir güç önümüzde duramayacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
  3. Atatürk Kültür Merkezi
  4. Devrek
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