Vali 15 Temmuz gecesini dakika dakika takip etmiş

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları takip edip, yönettiği anların yer aldığı görüntüler basınla paylaşıldı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Vali Coş'un saat 00.47 itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan MOBESE merkezine girdiği görüldü.
Buradaki dev ekranlardan askeri tesisler ile kent merkezindeki önemli noktaları izleyen Coş, yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip etti.
Görüntülerde emniyet personeline sürekli talimatlar verdiği gözlenen Coş, yetkililerden de telefonla durum hakkında bilgi aldı. Coş, daha sonra darbecilerin püskürtüldüğü Valilik binasına geçerek, yaşananları buradan takip ettiği görülüyor.