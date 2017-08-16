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Valenci'de cezaevine drone ile koli gönderdiler

Valenci kentindeki bir cezaevinin avlusuna, mahkumların havalandırma saatinde üzerinde kamera olan drone ile koli bırakıldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:30
Valenci'de cezaevine drone ile koli gönderdiler

France Bleu radyosunun haberinde, mahkumlara yasa dışı şekilde malzeme sağlama adına ilk kez  böyle bir yöntemin kullanıldığı belirtilerek, drone'un teslimattan sonra  cezaevinden havalandığı sırada ele geçirildiği ifade edildi.

Habere göre, yapılan aramalarda koli veya içeriğine dair herhangi bir  ipucuna rastlanmazken polis, İHA'nın kamera kayıtlarından teslimatın kime  yapıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Fransa'da mahkum yakınlarının, cezaevi dışından içeriye yasak  maddeleri atmalarına rastlanıyordu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:30
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