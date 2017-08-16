Valenci'de cezaevine drone ile koli gönderdiler
Valenci kentindeki bir cezaevinin avlusuna, mahkumların havalandırma saatinde üzerinde kamera olan drone ile koli bırakıldı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:30
France Bleu radyosunun haberinde, mahkumlara yasa dışı şekilde malzeme sağlama adına ilk kez böyle bir yöntemin kullanıldığı belirtilerek, drone'un teslimattan sonra cezaevinden havalandığı sırada ele geçirildiği ifade edildi.
Habere göre, yapılan aramalarda koli veya içeriğine dair herhangi bir ipucuna rastlanmazken polis, İHA'nın kamera kayıtlarından teslimatın kime yapıldığını tespit etmeye çalışıyor.
Fransa'da mahkum yakınlarının, cezaevi dışından içeriye yasak maddeleri atmalarına rastlanıyordu.