Valenci'de cezaevine drone ile koli gönderdiler

France Bleu radyosunun haberinde, mahkumlara yasa dışı şekilde malzeme sağlama adına ilk kez böyle bir yöntemin kullanıldığı belirtilerek, drone'un teslimattan sonra cezaevinden havalandığı sırada ele geçirildiği ifade edildi.

Habere göre, yapılan aramalarda koli veya içeriğine dair herhangi bir ipucuna rastlanmazken polis, İHA'nın kamera kayıtlarından teslimatın kime yapıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Fransa'da mahkum yakınlarının, cezaevi dışından içeriye yasak maddeleri atmalarına rastlanıyordu.