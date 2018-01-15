Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için 27 milyon TL verdi

İspanya devi Valencia Trabzonspor'un yıldızı Castillo için kesenin ağzını açtı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için 27 milyon TL verdi

Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.

Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia Kulübü'nden 6 milyon euro'luk (27,5 milyon Türk Lirası) teklif geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi. 

Bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
  1. Castillo
  2. fabian castillo
  3. Valencia
  4. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fernando Muslera o giderse bende giderim
    1. Fernando Muslera o giderse bende giderim
    2. Arda Turan'ın imza törenindeki Çinli..
    3. TOKİ'den ev almak isteyenlere büyük..
    4. Erdoğan'a hediye edilmişti...Rekor kırdı
    5. Jordi Alba: Real Madrid bize 19 puan..
    6. Bingöl'de öldürülen PKK'lı bakın kim..
    7. Beşiktaş maçları Çin'de yayınlanacak
    8. Milyonlarca kişiye müjde! Artık..
    9. Ülke şokta! Başkentte silahlı çatışma,..
    10. Ruhani'den ABD'yi çıldırtacak açıklama
    11. Tüm ülkeler sıraya girdi
    12. Avrupa şokta! 200 yıllık dev resmen..
    13. Trabzonspor'dan Tosic bombası
    14. Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!
    15. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un..
    16. Meteorolojiden flaş açıklama! Günlerce..
    17. Ümit Özat: Son 15-20 yılın en iyi ligi..
    18. Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için..
    19. Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    20. Tekstil devine 'boğa' davası açtı
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı