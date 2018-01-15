Valencia,Trabzonspor'un yıldızı için 27 milyon TL verdi
İspanya devi Valencia Trabzonspor'un yıldızı Castillo için kesenin ağzını açtı.15 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
Süper Lig'de ikinci yarı şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Fabian Castillo'ya teklif yağıyor.
Avrupa'dan birçok ekibin dikkatini çekmeyi başaran Kolombiyalı yıldız için İspanya'nın Valencia Kulübü'nden 6 milyon euro'luk (27,5 milyon Türk Lirası) teklif geldi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, menfaatler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncunun satışına izin verilebileceğini yönetime iletirken, İspanyollar'ın teklifinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
Bordo-mavili kulüple 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, karar vermek için zaman istediği öğrenildi.
Kaynak:Sporx