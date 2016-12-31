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Valencia'da Prandelli dönemi 3 ay sürdü

İtalyan teknik adam, La Liga'da sadece bir galibiyet alabildiği Valencia'daki görevinden ayrıldı.

Valencia'da Prandelli dönemi 3 ay sürdü
Eklenme: 31 Aralık 2016, 09:24
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Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.


 
EtiketlerGalatasarayAvrupaİtalyaGalataValencia
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