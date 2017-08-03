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Valencia, Negredo’ya başarılar diledi

Valencia’dan Beşiktaş’a transfer olan yıldız forvet Alvaro Negredo için İspanyol kulübü açıklama yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:23
Valencia, Negredo’ya başarılar diledi

Uzun görüşmeler sonunda Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü forvet Alvaro Negredo için Valencia kulübü bir mesaj yayınladı. İspanyol kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Valencia ile Beşiktaş, Alvaro Negredo’nun transferi konusunda anlaşmaya varmıştır ve tüm belgeler tamamlanmıştır. Valencia olarak Alvaro Negredo’ya mesleki kariyerinin bu yeni macerasında başarılar ve şans diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:23
  1. Beşiktaş
  2. Valencia
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