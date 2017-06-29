Valbuena: Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu Valbuena, “Hocamızla görüştük. Daha çok buradaki proje ile ilgili görüştük. Hocayı daha önceden tanıyorum. Marsilya maçında Fenerbahçe’ye karşı forma giymiştim. O dönemden hocanın iyi biri olduğunu biliyorum. Hoca ile ilgili pozitifim. Nerede oynayacağımı konuşmadık. Sol taraftaki oyunumla ilgili geliştiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe’ye nerede katkı sağlayacağımı düşünecekse takımın gelişimi için neler gerekiyorsa onunla ilgili konuşacağız” diye konuştu.

“İyi bir sezon geçirmemiz için imkan var”

Fransız oyuncu, başarı için kararlı olduğunu aktararak, “Futbol için bugün önemli bir nokta kafa. Aklınızı kullanmanız kafanızı iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Farkı oluşturan mental yapınız. Size hayatımı anlatmayacağım. Ama çok zor dönemler geçirdim. Hiçbir zaman profesyonel olamayacağımı düşünmedim. Şu anda geldiğim yüksek seviyede her kulüpte başarılı olduğumu düşünüyorum. Kararlı oldum. Bu yönde çalıştım. Fenerbahçe’de de aynısını yapacağım. İyi bir sezon geçirebilmemiz için imkan var. Sahada da üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Kalitemizi birlikte sahaya yansıtmalıyız”

Takım havasının kendilerini bireysel olarak da geliştirebileceğini ifade eden Valbuena, “Fenerbahçe’yi başarıya ulaştırmak sadece benimle olmaz. Bu takımın lideri olabilirim ama her maçı ben kazandıramam. Burada en önemli nokta takım olmamız. Takım olamazsak hiçiz. Hep birlikte takım halinde başarıya odaklanmamız gerek. Hepimiz takım olursak bireysel de gelişiriz. Antrenmanlarımızı en iyi şekilde sağlarız. Fenerbahçe zorluklar yaşadı ama bundan çıkmanın tek yolu bir olmaktır. Birlikte kalitemizi sahaya yansıtmalıyız. Kararlı olmalıyız. Kararlı olursak bunu başarırız” diye konuştu.

"Van Persie ile oynamak benim için büyük keyif"

Fransız orta saha oyuncusu, Hollandalı yıldız Robin Van Persie ile oynamanın kendisine büyük keyif vereceğini dile getirerek, "Taraftarların geldiğim gün ilgisini gördüm. Sevginin yanında beklentinin de yüksek olduğunu hissediyorum. Baskı söz konusu ama bu baskının pozitife getirilmesi gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki onların sevgisini her yerde görebiliyorsunuz. Onlar Avrupa’da da karşınıza çıkıyor. Onların bu sevgisi bize itici güç olmalı. Limitleri zorlayabilmemiz için onların baskısından istediğimizi almalıyız. Burada üzücü sonuçlar alındıama iyi bir sezon için arkamızda olmalılar. Onlarla tanışmaya başladık. Futbol çok hızlıdır günden güne değişir. İyi işler yaparsınız iyisinizdir. İşler kötü gider ve eleştiriler başlar. Robin çok yetenekli kariyeri ve oynadığı kulüpleri hepimiz biliyoruz. Onunla oynamak benim için çok büyük keyif. Sadece Robin değil başka da çok iyi oyuncularımız var. İşimizi yaparken birbirimize adaptasyonu sağlamalıyız bunu yaparsak başarılara ulaşırız” açıklamasını yaptı.

“Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez, bunu sahada göstermeliyiz”

Mücadele etmek için sahada olması gerektiğini ifade eden Valbuena, “Çok ateşli taraftarlar var. Benim için sıradışı. Türkiye ligi de ateşli bir lig ve ateşli maçlar yaşayacağız. Biraz da bu yüzden projeye dahil oldum. Bu ilgi ve ateşli atmosferler beni etkiledi. Şu anda Fenerbahçe ile hedeflere ulaşmak için yapmam gerekeni biliyorum. Çok derbi oynayacağız. Kıyasıya mücadele olan derbiler oynayacağız. Böyle atmosferler için futbol oynuyoruz. Futbol benim için tutku. Dolu statlarda oynamayı fazlasıyla severim. Olympique Lyon ve Olypique Marsilya ile Beşiktaş’a karşı forma giydim. Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez bunu sahada göstermeliyiz. Büyük ve iyi takım olduğumuzu her maç göstermeliyiz. Bizi izleyen herkes Fenerbahçe’nin aşığı ve başarısını istiyorlar. Bizim onlar için yapmamız gereken formayı terimizin son damlasına kadar ıslatmak. Sonuna kadar mücadelemizi vermek için sahada olmalıyız. Derin bi tarihi olan kulüpte oynayacağım. En önemlisi bu formayı onurlandırabilmek. Hedeflerimize odaklanarak ilk maça hazır olmak durumundayız” değerlendirmesini yaptı.

Fransız oyuncu sarı-lacivertli takımda 28 numaralı formayı giyecek.