''Valbuena çıkmasaydı beraberliği alamazdık''

Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 82. dakikada Valbuena’yı kenara aldığı için eleştirilerin hedefi oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında “Valbuena oyundan çıkmasaydı, beraberliği alamazdık” ifadelerini kullandı.