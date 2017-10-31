''Valbuena çıkmasaydı beraberliği alamazdık''
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe beraberliği sonrası flaş açıklamalarda bulundu.31 Ekim 2017 Salı 01:58
Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 82. dakikada Valbuena’yı kenara aldığı için eleştirilerin hedefi oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında “Valbuena oyundan çıkmasaydı, beraberliği alamazdık” ifadelerini kullandı.