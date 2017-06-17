Valbuena: 5 gol atsam da yaşlı diyeceklerdi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena ülkesi basınına konuştu.17 Haziran 2017 Cumartesi 04:10
Fenerbahçe taraftarları arasında yaşı nedeniyle oldukça eleştirilen Mathieu Valbuena'nın, Fransa'dan yaş takıntısı yüzünden kaçtığı ortaya çıktı.
RMC radyosuna konuşan Fransız oyuncu, "Benim için ayrılma zamanıydı. Her maç 5 gol atsam veya iyi oynamasam, sürekli çok yaşlı olduğum ve takımın en yüksek ücret alan ismi olduğum söylenecekti. Bir yerden sonra bunları daha fazla duymak istemedim" sözlerini kullandı.
Kaynak:Fotospor