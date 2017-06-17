Valbuena: 5 gol atsam da yaşlı diyeceklerdi!

Fenerbahçe taraftarları arasında yaşı nedeniyle oldukça eleştirilen Mathieu Valbuena'nın, Fransa'dan yaş takıntısı yüzünden kaçtığı ortaya çıktı.

RMC radyosuna konuşan Fransız oyuncu, "Benim için ayrılma zamanıydı. Her maç 5 gol atsam veya iyi oynamasam, sürekli çok yaşlı olduğum ve takımın en yüksek ücret alan ismi olduğum söylenecekti. Bir yerden sonra bunları daha fazla duymak istemedim" sözlerini kullandı.

Kaynak:Fotospor