% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Vakum bombaları ile katlettiler

Suriye'nin İdlib ve Halep illerini hedef alan hava saldırılarında çoğu çoçuk olmak üzere 15 sivil hayatını kaybetti.

Vakum bombaları ile katlettiler
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:17

Suriye'nin Türkiye sınırında, Muhalif kuvvetlerin kontrolünde bulunan İdlib ve Halep illerine düzenlenen hava saldırılarında, çoğu çocuk, toplam 15 sivil hayatını kaybetti.

Cephede sürekli kaybeden Esed rejimini ayakta tutmak için mücadele veren Rusya yenilgiyi örtbas etmek isterken sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucunda son günlerde bölgeden çoğu çoçuk ve kadın olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı çoğaldı.

Halep sivil savunma merkezinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Urm Kübra beldesinde sabah saatlerinde 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Geceleyin İdlib'e düzenlenen saldırılarda ise 9'u çoçuk olmak üzere 10 sivil yaşamını yitirdi. Yaralılarında bulunduğu bölgeden aktivistler saldırının ''vakum bombalarıyla'' yapıldığını bildirdi.

 
EtiketlerUrm KübraRUSYAMuhalif kuvvetleridlib
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:17
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?