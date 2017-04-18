Vakum bombaları ile katlettiler

Suriye'nin Türkiye sınırında, Muhalif kuvvetlerin kontrolünde bulunan İdlib ve Halep illerine düzenlenen hava saldırılarında, çoğu çocuk, toplam 15 sivil hayatını kaybetti.

Cephede sürekli kaybeden Esed rejimini ayakta tutmak için mücadele veren Rusya yenilgiyi örtbas etmek isterken sivil yerleşim yerlerini bombalaması sonucunda son günlerde bölgeden çoğu çoçuk ve kadın olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı çoğaldı.

Halep sivil savunma merkezinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Urm Kübra beldesinde sabah saatlerinde 5 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Geceleyin İdlib'e düzenlenen saldırılarda ise 9'u çoçuk olmak üzere 10 sivil yaşamını yitirdi. Yaralılarında bulunduğu bölgeden aktivistler saldırının ''vakum bombalarıyla'' yapıldığını bildirdi.