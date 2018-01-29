Bir radyo programına katılan sinema oyuncusu İlyas Salman, 'Recep İvedik'i izlemeye beş saniye tahammül edemedim. Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan vasat aktörler, sınırı geçer geçmez boğulurlar'' açıklamalarında bulundu.

Salman'ın bu açıklamalarına AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan sert karşılık geldi.

'TİPİ BOZUK ADAMA İHTİYAÇ VARDI...'

Pazarcı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı. Solcu diye, İlyas Salman'ı seçip bazı filmlerde oynattılar. O da kendini sanatçı sanmaya başladı. Bu adam şimdi milyonların sevgilisi olan sanatçılara saldırıyor. İçindeki yetersizliği ve aşağılık duygusunu dışa vuruyor' ifadelerini kullandı.