Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sinema oyuncusu İlyas Salman için, "İçindeki yetersizliği ve aşağılık duygusunu dışa vuruyor' dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı, solcu diye...'

Bir radyo programına katılan sinema oyuncusu İlyas Salman, 'Recep İvedik'i izlemeye beş saniye tahammül edemedim. Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan vasat aktörler, sınırı geçer geçmez boğulurlar'' açıklamalarında bulundu.

Salman'ın bu açıklamalarına AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan sert karşılık geldi.

'TİPİ BOZUK ADAMA İHTİYAÇ VARDI...'

Pazarcı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç vardı. Solcu diye, İlyas Salman'ı seçip bazı filmlerde oynattılar. O da kendini sanatçı sanmaya başladı. Bu adam şimdi milyonların sevgilisi olan sanatçılara saldırıyor. İçindeki yetersizliği ve aşağılık duygusunu dışa vuruyor' ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 16:09
  1. İlyas Salman
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR23 dk önce
    ALLAHiçindeki PİSLİĞİ yüzüne yansıtmış
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi
  1. BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı..
  2. İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
  3. Valilikten flaş açıklama: Büyük..
  4. Kartal transferi KAP'a bildirdi!
  5. Ilgaz Dağı doldu taştı!
  6. Terör örgütünden Amerika'ya Afrin..
  7. PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi
  8. Giresun merkezli FETÖ Operasyonu: 24..
  9. 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç..
  10. Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli..
  11. TTB üyesi 11 kişi hakkında soruşturma..
  12. "Filistinli cesur kız"ın yargılanması..
  13. Ünlü mankenin babası deniyordu!..
  14. Şehitin vasiyeti için ilk kazma vuruldu!
  15. Aksaray’da seccadenin arasından çıktı!..
  16. İzmir'in Urla ilçesinde getirilen..
  17. Rakibine tüküren futbolcuya ceza!
  18. 17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı..
  19. Ahmet Davutoğlu: Omuz omuza vermeliyiz
  20. Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6..
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi