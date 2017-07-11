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Vakıf Katılım'dan ilk kira sertifakası ihracı

Vakıf Katılım iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 250 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. 62 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:31
Vakıf Katılım'dan ilk kira sertifakası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım,  iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.  aracılığı ile 250 milyon tutarlı ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.28 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 62 gün vadeli ihraç ile Vakıf Katılım Bankası 250 milyon TL yeni kaynak temin etmiş oldu. Söz konusu ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 21 Nisan tarihinde alınmış olan 2 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirildi ve ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:  “Kuruluşumuzun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve tüm çalışanlarımızla kısa zamanda oluşturduğumuz sinerjiyle ortaya koyduğumuz çalışmalar neticesinde 2016 yılı sonunda net kârımız 19 milyon TL’yi buldu. Yakaladığımız büyüme ivmesi 2017’de de devam etti ve ilk çeyrek sonunda 25 milyon net kara ulaştık. Şu an 25 ilde toplam 44 şubeyle hizmet veriyoruz. Yılsonuna kadar da şube sayımızı 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda ilk kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde yapmış bulunuyoruz. Fonlama kaynaklarımızın çeşitlenmesi ve artmasıyla birlikte ülke istihdamına ve reel ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağız. Faizsiz sermaye piyasası ürünlerinde derinleşme sağlamak amacıyla yılın ikinci yarısında yeni ihraçlara devam ederek, pazarın gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:31
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