Vakıf Katılım’dan ekonomiye 7,6 Milyar TL destek geldi

Vakıf Katılım bu dönemde 6,62 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 7,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2016 yılı sonuna göre yüzde 79’luk büyüme sergileyerek 8,4 milyar TL’ye ulaşan Vakıf Katılım, 49,74 milyon TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, 2017’nin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Vakıf Katılım, 2017’nin ikinci çeyreğinde toplam 49,74 milyon TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü. Aktif büyüklüğü 2016 yıl sonuna göre yüzde 79’luk bir büyüme sergileyerek 8,4 milyar TL’ye ulaşan Vakıf Katılım, 6,62 milyar TL fon toplarken, reel sektöre 7,6 milyar TL finansman desteği sağladı.

KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefleyen Vakıf Katılım, şube sayısını 49’a çıkararak coğrafi olarak ülkenin önemli bir kısmını kapsar hale geldi.

“2017 yılı ikinci çeyreği sonunda 8,4 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık”

2017 ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, toplumun tüm kesimlerinden gösterilen ilgi sayesinde oldukça başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Dünyanın ekonomik ve jeopolitik risklerle geçirmekte olduğu bu zor dönemde, ülke olarak bizi doğrudan etkileyen tüm olumsuz gelişmelere rağmen, pozitif anlamda farklılaşmayı başararak yine dikkatleri üzerimize çektik. Ekonomi alanında büyüme ve istihdam başta olmak üzere pek çok kalemde sergilediğimiz başarılı performans, gelecek günlere dair umut ve gayretimizi her geçen gün artırıyor. Bu başarının sürdürülmesiyle birlikte yakın dönemde ülkemizin adının dünya piyasalarında çok daha fazla duyulacağına ve başarı hikâyelerimizin dillendirileceğine inanıyorum.

Kurulduğumuz günden bugüne sürekli büyüyerek ve başarılı bir performans göstererek aktif büyüklükte 2016 yılı sonuna göre yüzde 79’luk büyüme sergiledik ve 2017 yılı 2.çeyreği sonunda 8,4 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık.

2017 yılı ikinci çeyreğinde kullandırdığımız nakdi fonlarımız 5,1 milyar TL, gayri nakdi fonlarımı 2,5 milyar TL, topladığımız fonlar ise 6,62 milyar TL’ye ulaşmış olup, kullandırdığımız fonların toplanan fonlara oranı yüzde 76,77 olarak gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımız dönemde karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı bu çeyrekte de sürdürerek 2017 yılı 2. çeyreğinde 49,74 milyon TL net kâr elde ettik.

Aynı dönemde öz kaynaklarımız 923,54 milyon TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde %16,89 olarak kaydedilmiştir.”

26 şehirde 49 şube

Strateji ve hedefler kapsamında şubeleşme çalışmalarına 2017 yılında da ağırlık vererek 49 şube sayısına ulaştıklarının belirten Vakıf Katlım Genel Müdürü İkram Göktaş sözlerine şöyle devam etti. “Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz; bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor. Büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edecek. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve katılım bankacılığının tanınmasına destek olacak başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere pek çok alanda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda hayata geçecek bu ürünlerle ‘Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma’ vizyonumuzu çok daha ön plana çıkarabileceğiz” diye konuştu.