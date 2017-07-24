Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik Kira Sertifikası İhracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 150 milyon TL tutarlı ikinci kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile Vakıf Katılım Bankası 150 milyon TL’lik yeni kaynak temin etmiş oldu. 90 gün vadeli ihraca, ihraç tutarının iki katı talep geldi. Söz konusu ihraç, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 21 Nisan tarihinde alınmış olan 2 Milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirildi.

Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:

“Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 150 milyon TL tutarlı ikinci kira sertifikası ihracımızı da başarıyla tamamladık. İhracımıza gelen yüksek talep, yatırımcıların Vakıf Katılım’a olan güvenini ve faizsiz yatırım ürünlerine olan ilgisini gösterdi.

Katılım bankacılığının pazar payının artırılmasında, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesinin büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yılın ikinci yarısında da yeni ihraçlara devam ederek kira sertifikası piyasasının büyümesine ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Kuruluşumuzun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ulaştığımız yüksek ivmeli büyüme neticesinde 2016 yılı sonunda net kârımız 19 milyon TL’yi buldu. Yakaladığımız büyüme ivmesi 2017’de de devam etti ve ilk çeyrek sonunda 25 milyon net kara ulaştık. Şu an 26 ilde toplam 46 şubeyle hizmet veriyoruz. Yıl sonuna kadar da şube sayımızı 75’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.