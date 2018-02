Vakıa Suresinin sırları

Vakıa suresini düzenlik ve aksatmadan okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve zenginlik ayaklarına kadar gelir, yaşamları boyunca sorun ve sıkıntı içine düşmezler.



Bu surenin her sabah ve her akşam okunması gerekir. Bu şekilde okumaya devam eden kişiler yaşamları boyunca susuzluk ve açlık nedir bilmezler.



Vakıa suresinin 40 gün boyunca 40 kez okunması fakirliği def etmek için birebirdir.



40 gün boyunca aksatmadan 40 kez okuyan kişilere Allah’u Teâla helal rızık nasip eder.



Vakıa suresi ikindi namazının hemen arkasından ara verilmeden 14 kez okunursa bolluk ve bereket yağmur gibi hanesine yağar.

Bu sureyi okuyan kişilerin işlerini Allah’u Teâla kolaylaştırır.



Resulullah Vakıa suresinin akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kişilerin akşam namazından sonra okunması uygundur ve aksatılmadan devam edilmesi gerekir.



Ölüm döşeğinde olan kişilere okunacak olan Vakıa suresi nekir ve münker meleklerinin yapacakları suallerin kolaylaşmasına olanak sağlar.



Bazı ulemalar Vakıa Suresi ile alakalı olarak; ölen kişilerin için okunacak olan Vakıa suresinin onun ıstırabını ve çektiği acıyı hafiflettiğini, ölüm ile baş başa olan kişilerin ya da can çekişen kişilerin başında okunduğunda da imanlı şekilde ölmesine yardımcı olduğunu söylemektedir.

Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler tehlikeler ile yüz yüze gelmez.



Vakıa suresinin abdestli şekilde her sabah ve her akşam aksatmadan okumaya devam eden kişiler fakirliğin acısını çekmeden bolluk ve berekete ulaşırlar.



Kaynak: İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282