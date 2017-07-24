Vahşi piranaları bakın nasıl avladı!

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Bir adam kancaya taktığı yem ile pirana avladı. Adamın etçil olan piranaları yakalama anı işte böyle görüntülendi...
24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
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