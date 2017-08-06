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Vahşi kurtların kadına olan sadakati

Vahşi kurtların genç kadına olan sevgisini mutlaka görmelisiniz..

06 Ağustos 2017 Pazar 15:07

Kurtları yavruyken besleyen kadının onları doğaya saldıktan sonraki buluşması.....

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:07
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