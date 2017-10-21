Vahşet: Başı kesilmiş ceset bulundu

Tuzcumurat Mahallesi yakınlarından geçen Kalkım çevreyolu kenarındaki zeytinlik alanda, başsız bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinde 30 yaşındaki Ali Gömeç'e ait nüfus cüzdanı çıktı. Ceset, savcı tarafından yapılan ilk inceleme ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Sabah erken saatlerde zeytinlikte bir ceset olduğu ihbarı alındı. Güvenlik güçlerimiz ve olay yeri inceleme ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Yapılan araştırmada cesedin üzerindeki giysinin cebinden Ali Gömeç'e ait kimlik çıktı. Maktulün Balıkesir merkez Dinkçiler Mahallesi'ne kayıtlı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının ilk incelemesindeki bulgular cinayetin başka yerde işlenerek cesedin getirilerek buraya atıldığı yönünde. Soruşturma savcılıkça yürütülüyor" dedi.