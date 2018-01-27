Vagner Love'sız Alanya'dan 3 gollük galibiyet

Süper Lig'in 19. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti.



13. dakikada Bursaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Sow’un pasında Yusuf Erdoğan topla buluştu. Ceza alanına giren Yusuf Erdoğan’ın yerden içeriye çevirdiği topa Stancu bekletmeden vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, kale çizgisini geçerek gol değeri kazandı: 0-1.



16. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı ortada Efecan Karaca, Barış Yardımcı’nın üzerinden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’de kaldı.



22. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Junior Fernandes topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya gitti.



26. dakikada Bursaspor’un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunu Grozav kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Aytemiz Alanyaspor defansının uzaklaştırmak istediği top, Barış Yardımcı’da kaldı. Barış Yardımcı’nın ceza alanı dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.



45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan ceza alanına giren Junior Fernandes’in vuruşunda, Efecan Karaca’ya çarparak yön değiştiren top filelerle buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.



53. dakikada Grozav’ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Sow, ön direkte kaleye sırtı dönük pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



59. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes’in golüyle öne geçti. Bursaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı sol çaprazında kontrol eden Junior Fernandes, kaleye şutunu gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin’in üzerinden filelerle buluştu: 2-1



62. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2’ye çıkardı. Junior Fernandes’in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Emre Akbaba şutunu çekti. Savunmada Ekong’un ayağına çarpan top, kalecinin uzanamayacağı köşeden filelere gitti: 3-1



66. dakikada Villafanez’in uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Junior Fernandes, kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Junior Fernandes’in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



68. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında, Yusuf Erdoğan’ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Haydar Yılmaz son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Üst direğe de çarpan top kornere çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u 3-1 mağlup ettti.aytemiz aln