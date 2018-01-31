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''Vagner Love Kartal'ı uçurur''

Vatan gazetesi spor yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Vagner Love transferini yorumladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
''Vagner Love Kartal'ı uçurur''

İşte Güntekin Onay'ın yazısı:

“Kapanan savunmaları açmakta zorlanan siyah-beyazlılar, ayağa oynayıp Sambacı’yı ceza sahasında topla buluşturursa sonuca kolay gidecektir. Love, eğer defansın boşluklarına girdiğinde topu alırsa çabukluğu ve tekniğiyle golü yapar. Kenar ortalarıyla yüksek top atarsan iş yapmaz.”

Vagner Love, ligimizin son gol kralı. Kısa mesafede ve açık alanda öldürücü deparlarıyla her savunmanın başını ağrıtacak tipte bir forvet. Topla ve topsuz 15-20 metrelik deparlarda çok süratli. Gol vuruşlarında 2 ayağını da hemen hemen aynı düzeyde kullanabiliyor. Savunmanın boşluklarına girmeyi seven, stoperlerin kucağında kalmayan bir oyuncu. Ancak Beşiktaş’ın Vagner Love’a uygun bir futbol oynaması şart.

‘Q7 YERDEN OYNAMALI’

Özellikle Quaresma’nın biraz daha yerden paslarla Brezilyalı’yı buluşturması gerekecek. Doğru kullanılırsa Vagner Love bir futbol takımı için müthiş silaha dönüşebilir. Çok tecrübeli ve profesyonellik seviyesi üst düzeyde. Ligimizin yapısını bildiği için uyum sorunu da yaşamayacaktır. Özellikle rakipler alan bırakırsa bedelini pahalı öder. Kapanan savunmaları açmakta zorlanan Beşiktaş, yerden ve ayağa oynayıp Vagner Love’ı ceza sahası içinde topla buluşturursa yine sonuca kolay gidecektir

‘PİVOTLAR TÜKENİYOR’

Dünya futbolu artık topla ve topsuz, rakip savunmanın arkasına geçen forvet tiplerine dönüyor. Pivot santrfor devri tükeniyor. Paris Saint-Germain, Manchester City ve Liverpool gibi Avrupa’nın hemen hemen tüm üst düzey takımları bu tarz forvetlerle oynuyor. Artık çizgiye inip orta yapayım veya uzun top atayım diye bir oyun anlayışına sadece düşük seviyeli takımların başvurduğunu görüyoruz. Golcü takımların hepsi savunmanın arkasına ve arasına koşu-pasla geçiyor ve skoru alıyor.

'LİSAN AVANTAJI VAR’

İşte Vagner Love bu tip bir forvet. Savunmanın boşluklarına girdiği zaman, topla buluşturulsun, çabukluğu ve tekniğiyle golü yapar. Ama yüksek top atarsan, stoperlerin kucağında bırakırsan, kenar ortalarıyla gol attırmaya çalışırsan iş yapmaz. Doğru oyun ve güçlü bir saha içi iletişimiyle Vagner Love, Beşiktaş’ın aradığı forvet olacaktır. Ayrıca kendisine yakın oynayan Talisca ve Quaresma ile aynı lisanı konuşabiliyor olması da avantaj

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
  1. Vagner Love
  2. Beşiktaş
  3. Güntekin Onay
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