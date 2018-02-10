Vagner Love ile Beşiktaş çok farklı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti ve iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pepe, 27. dakikada ve 83. dakikada Anderson Talisca, 59. dakikada ve 90+2. dakikada Vagner Love kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 40'a çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Topa zamanında müdahale eden Çağlar, meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

10. dakikada Negredo ile paslaşan Talisca, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

11. dakikada Adriano soldan çizgiye inerek ortasını yaptı, Quaresma ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Gökhan Gönül kafayla arka bölüme gönderdi. Pepe müsait pozisyonda altıpastan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup'un kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

27. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Babel soldan içeri taşıdığı topu ceza sahasına çıkardı. Talisca'nın gelişine vurduğu top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan siyah-beyazlı oyuncunun ikinci şutunda Kardemir Karabükspor savunması bir kez daha gole izin vermezken, Talisca üçüncü denemesinde şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

41. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında topla buluşan Negredo, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. İspanyol futbolcunun şutunda, Çağlar meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

44. dakikada Adriano'nun soldan ortasında topa yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaki Bursaspor mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında görev alamayan Ryan Babel'in yanı sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu yaşayan Atiba Hutchinson'u, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu oyuncuların formayı geri almasının ardından Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Domagoj Vida ile Jeremain Lens, yedekler arasında yer aldı. Hutchinson'un sakatlığı sırasında Bursaspor karşısında ön liberoda oynayan Gary Medel, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı.

FORVETTE YİNE NEGREDO

Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda olduğu gibi Kardemir Karabükspor mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo, şans buldu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vagner Love yedek soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek de yedekler arasında yer aldı. Genç oyuncular Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi de ilerleyen dakikalar için şans bekledi.

NECİP UYSAL KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Dusko Tosic ile Gökhan Töre de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer bulamadı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STAT DOLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen Vodafone Park tribünlerini doldurdu.

Mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi.