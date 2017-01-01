Vadistanbul’un merakla beklenen AVM’si kapılarını açtı

İstanbul’un iş ve finans merkezi olarak nitelendirilen Maslak’ın, yaşam ve alışveriş merkezlerinden Nişantaşı, İstiklal Caddesi ile Bağdat Caddesi’nin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul’da, Teras ve Bulvar etabının ardından Vadistanbul AVM de kapılarını açtı.

İnşaat sektörünün önde gelen markalarından Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Vadistanbul AVM, 103 bin metrekare alan üzerindeki yerleşimi, 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ve Belgrad Ormanı’nın yanı başındaki nefes alan yeme – içme alanlarıyla benzersiz bir konuma sahip.

TÜRKİYE’NİN AÇIK HAVADAKİ EN İDDİALI YEME – İÇME ALANINA SAHİP ALIŞVERİŞ MERKEZİ



Vadistanbul AVM yeme içme alanındaki çeşitliliğiyle dikkat çeken bir food court katının yanı sıra açık havadaki fine – dining konseptli restaurantları ile de AVM sektöründeki iddiasını ortaya koyuyor. Vadistanbul AVM’nin %23’lük bölümü yeme – içme alanlarına ayrıldı.



Alışılagelmiş AVM anlayışının ötesinde, konsepti 4. nesil olarak nitelendirilen Vadistanbul AVM’de 20 bin metrekare peyzaj alanı, projeye özel olarak tasarlanan görsel ve işitsel şovlara sahne olan 2 bin metrekare büyüklüğündeki gösteri havuzu ve açık hava alışveriş caddesiyle İstanbullulara keyifli bir alışveriş ve yaşam alanı sunuyor.

ENGELLERİ KALDIRAN BİR TASARIM



Mimari yapısı engelli erişimi dikkate alınarak tasarlanan Vadistanbul AVM, görme engellilerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Hayal Ortağım” mobil uygulaması platformuna katılmak için de gerekli çalışmaları başlattı. Çok yakın zamanda engelli dostu AVM’ler arasında yerini almaya hazırlanıyor.

“İLK”LERİ VE “EN”LERİYLE ÖDÜLLÜ BİR PROJE

Türk inşaat sektörünü temsilen Fransa, Dubai, Katar gibi ülkelerde düzenlenen fuarlarda lanse edilen Vadistanbul, birçok alandaki “İlk”leri ve “En”leriyle öne çıkıyor.

İstanbul’a yeni bir iş ve yaşam merkezi geliştirme hedefiyle Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığında Ayazağa’da Eyvap Holding’e ait fabrika alanlarının dönüşüme tabi tutularak, 424 bin metrekarelik alanda yeni bir kent merkezi oluşturuldu.



Vadistanbul projesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümüne imza atılırken, 300 bin metrekare ofis alanı ve otelin yer aldığı Bulvar etabı Maslak’ın, 270 mağazanın yer aldığı AVM Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin alternatifi haline geldi. Teras ve Park etaplarındaki toplam 1.915 konutla da yeni bir yaşam merkezi yükseliyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Vadistanbul Park etabının tamamlanmasıyla ve proje genelindeki tüm doluluğun sağlanmasıyla birlikte Vadistanbul’da 30.000 kişinin çalışacağı ve 42.000 kişiyi aşacak gündüz nüfusuyla yeni bir kent oluşuyor.

AVRUPA’NIN EN İYİ AVM VE OFİSİ ÖDÜLLERİNE SAHİP



Mimarisinde, Amerika’nın dünyaca ünlü mimarlık ofislerinden SOM Architecture ve Türkiye’nin önde gelen ofislerinden İki Design Mimarlık’ın imzaları bulunan Vadistanbul, EPA European Property Awards - Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “Best Retail Architecture in Turkey, “5 star Retail Architecture in Europe” ve “Highly Commended Office Architecture” kategorilerinde AVM ve ofisleriyle ödüllerin sahibi.



Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci kapalı otoparkına sahip olan Vadistanbul AVM ile Vadistanbul Bulvar’ın toplam 6.000 araçlık kapalı otoparkına proje genelindeki tüm otoparklar eklendiğinde Türkiye’nin en geniş otopark alanı meydana geliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK HAVARAY’I 15 MİLYON EURO YATIRIMLA HAYAT BULDU



Türkiye’nin ilk özel havarayı da Vadistanbul projesi dahilinde Artaş İnşaat ve Invest İnşaat’ın 15 milyon Euro’luk yatırımıyla hayat buldu. Kendi içinde bir kent olarak geliştirilen Vadistanbul, Havaray ile şehrin metro ağına Seyrantepe durağından bağlanıyor. Yalnızca 2 dakikada Seyrantepe Metrosu’ndan Vadistanbul AVM’nin food court katına doğrudan erişim sağlayan Havaray tüm bölge için de büyük öneme sahip.