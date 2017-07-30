Uzuncaburç Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'deki 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti, tarihle iç içe olmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan antik kent, günümüze kadar korunan binlerce yıllık tapınakları, kiliseleri ve anıt mezarlarıyla dikkati çekiyor.

Metrelerce uzunluğundaki sütunlarıyla İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni de andıran 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç, ziyaretçilerine, sütunlu ana caddeyi, tören kapısını, tarihi çeşme binasını, Zeus Tapınağı'nı, üzüm hevenkli sandukasını, şans tapınağını, kuzey kent kapısını, amfi tiyatrosunu, burçlarını, Helenistik anıt mezarlarını ve kiliselerini görme imkanı sunuyor.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, yaptığı açıklamada, antik kentin, Doğu Akdeniz’in en büyük açık hava müzelerinden biri olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Antik kentin geçmişte Kilikya bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Küçük, "Uzuncaburç'u ve çevresini gezdiğinizde Efes’ten daha büyük bir yerleşim merkezi olduğunu görürüz. Silifke’ye gelen herkesi bu güzel antik kenti görmeye davet ediyoruz" dedi.

Küçük, antik kentin Mersin'in en önemli ve iyi korunmuş tarihi kalıntılarını da bünyesinde barındırdığını ifade ederek, özellikle anıt mezarlarının ve sütunlu kapılarının mutlaka görülmesi gerektiğini aktardı.

Uzuncaburç Antik Kenti

Helenistik çağda Olba (Ura) Krallığı'nın ibadet yeri olan Uzuncaburç, Roma döneminde, milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasianus zamanında Olba'dan ayrılarak Diocaesarea adıyla özerk, kendi adına para basabilen yeni bir site durumuna getirildi.

Diocaesarea'daki Zeus Tapınağı, burç ve piramit çatılı anıt mezar Helenistik, sütunlu cadde, tiyatro, tören kapısı, çeşme, şans tapınağı ve zafer kapısı Roma döneminden kalma yapılar arasında yer alırken, 5. yüzyılda Hristiyanlığın yörede gelişmesiyle Zeus Olbios Tapınağı kiliseye dönüştürülerek yeni kiliseler de inşa edildi.

Bizans döneminin ardından 1071'de Türklerin Anadolu'ya girmesiyle Türk çağının başladığı antik kente, şehrin sembolü yüksek burçtan dolayı "Uzuncaburç" adı veriliyor.