Uzunca bir süredir ortada yoktu... Bu görüntü sosyal medyayı salladı

YENİAKİT.COM.TR - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Beyrut'un güneyindeki bir lokantada yemek yerken görüntülendiği iddiası sosyal medyayı salladı.

Uzunca bir zamandır görüntülenmeyen Hasan Nasrallah'ın yemek yerken görüntülendiği iddiası Arap sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, fotoğrafta yemek yerken görülen kişinin Şeyh Hasan Vezne olduğu ortaya çıktı.



Hizbullah lideri Nasrallah, uzunca bir süredir güvenlik gerekçeleriyle sosyal eğlence alanlarından uzak duruyor.