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Uzunca bir süredir ortada yoktu... Bu görüntü sosyal medyayı salladı

Uzun bir süredir görüntülenemeyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyayı salladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:16
Uzunca bir süredir ortada yoktu... Bu görüntü sosyal medyayı salladı

YENİAKİT.COM.TR - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Beyrut'un güneyindeki bir lokantada yemek yerken görüntülendiği iddiası sosyal medyayı salladı.

Uzunca bir zamandır görüntülenmeyen Hasan Nasrallah'ın yemek yerken görüntülendiği iddiası Arap sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, fotoğrafta yemek yerken görülen kişinin Şeyh Hasan Vezne olduğu ortaya çıktı.

Hizbullah lideri Nasrallah, uzunca bir süredir güvenlik gerekçeleriyle sosyal eğlence alanlarından uzak duruyor.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:16
  1. Hasan Nasrallah
  2. Şeyh Hasan Vezne
  3. Beyrut

YORUM YAZ

  • Ahmet DağAhmet Dağ37 dk önce
    İnşallah ebediyyen yok olur.O İsraildedir,kahrolsun israil der ,Müslümanı öldürür.Şii köpeği...
  • Ahmet DağAhmet Dağ37 dk önce
    İnşallah ebediyyen yok olur.O İsraildedir,kahrolsun israil der ,Müslümanı öldürür.Şii köpeği...
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